87-летняя пенсионерка с амнезией пропала в Нижнем Тагиле

Пожилая женщина проживает доме на Липовом тракте. 23 сентября она собиралась поехать на Вагонку к своим родственникам. С тех пор ее родные ничего не знают о ее месте нахождения.

Раиса Паюсова невысокого роста, волосы у нее седые и короткие, глаза серого цвета. Тагильчанка была одета в ветровку бежевого цвета, черные брюки, белые туфли и берет светло-серого цвета.

С собой у женщины была хозяйственная сумка черного цвета. Телефона у Раисы Паюсовой с собой не было.