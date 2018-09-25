87-летняя пенсионерка с амнезией пропала в Нижнем Тагиле

87-летняя жительница Нижнего Тагила третьи сутки разыскивается в Нижнем Тагиле.
Пожилая женщина проживает доме на Липовом тракте. 23 сентября она собиралась поехать на Вагонку к своим родственникам. С тех пор ее родные ничего не знают о ее месте нахождения.
Раиса Паюсова невысокого роста, волосы у нее седые и короткие, глаза серого цвета. Тагильчанка была одета в ветровку бежевого цвета, черные брюки, белые туфли и берет светло-серого цвета.
С собой у женщины была хозяйственная сумка черного цвета. Телефона у Раисы Паюсовой с собой не было.
Как сообщает ИА «Все новости», Раиса Паюсова страдает потерей памяти и ранее уходила из дома, но возвращалась. Поисковики и полицейские проверили медицинские учреждения, однако туда пенсионерка не поступала и не обращалась за помощью. Также были просмотрены записи с видеокамер, но это также не дало положительных результатов.