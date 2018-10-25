Водитель трактора погиб в результате столкновения с фурой на Серовском тракте

На Серовском тракте грузовик MAN протаранил трактор, в результате чего водитель трактора погиб на месте.

Большегруз ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга, водитель трактора начал поворачивать с левой полосы. В момент, когда трактор находился попрек дороги, в него врезалась фура. От удара водитель трактора выпал из кабины, сообщает E1.RU.