Водитель трактора погиб в результате столкновения с фурой на Серовском тракте
Сегодня, 21:03ПроисшествияФото: E1.RU
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25 октября на Серовском тракте произошло ДТП, участниками которого стал трактор и фура. В результате аварии один человек погиб.
На Серовском тракте грузовик MAN протаранил трактор, в результате чего водитель трактора погиб на месте.
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Фото: E1.RU
Большегруз ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга, водитель трактора начал поворачивать с левой полосы. В момент, когда трактор находился попрек дороги, в него врезалась фура. От удара водитель трактора выпал из кабины, сообщает E1.RU.
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