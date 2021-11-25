Водитель автобуса в Екатеринбурге угрожал ножом из-за конфликта на дороге

В конфликте между двумя водителями на Эльмаше дошло до угроз ножом. Хотя ситуация обошлась без кровопролития, полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело. Найти подозреваемого помогла запись из интернета.

Конфликт между водителями легкового автомобиля и автобуса произошел на Эльмаше 16 ноября. Один из водителей достал нож. Вспыльчивого водителя автобуса вычислили сотрудники полиции Екатеринбурга — в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Екатеринбурга. Инцидент записал на видео один из свидетелей конфликта. Два водителя решили выяснить отношения прямо на дороге. Один из них, сотрудник транспортного парка, решил пусть в ход холодное оружие и начал угрожать своему оппоненту ножом. Очевидец опубликовал видео в соцсетях, и записью заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. По видеозаписи они смогли вычислить обоих участников конфликта. Полицейские смогли выяснить, что мужчина с ножом угрожал второму водителю убийством. В отношении подозреваемого, которым оказался сорокалетний гражданин Киргизии, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет заключения.

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