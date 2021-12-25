Застряли в Кольцово приехавшие из Шарм-эш-Шейха свердловчане

Пассажиры рейса Шарм-эш-Шейх-Екатеринбург (Кольцово) застряли в аэропорту из-за неполадок с багажным отсеком. По словам пострадавших, им не оказывается никакая помощь, в свою очередь перевозчик это опровергает.

В аэропорту «Кольцово» пассажиры рейса Шарм-эш-Шейх-Екатеринбург не могут получить свой багаж. Люди вынуждены сидеть на полу и на багажной карусели, пишет Е1. По словам пострадавших, среди пассажиров есть дети. Пассажиры рейса из Шарм-эш-Шейха также жалуются, что к ним никто не выходит, не дает воды и не пытается урегулировать ситуацию. Данную информацию представители перевозчика изданию опровергли. Причина, по которой пассажиры не могут получить багаж, кроется в замерзшем люке багажного отсека двухпалубного «Боинга». Отец с двумя детьми не смог попасть на рейс в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

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