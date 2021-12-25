Застряли в Кольцово приехавшие из Шарм-эш-Шейха свердловчане

Застряли в Кольцово приехавшие из Шарм-эш-Шейха свердловчане
Застряли в Кольцово приехавшие из Шарм-эш-Шейха свердловчане
Сегодня, 19:10ПроисшествияФото: 1МI
Пассажиры рейса Шарм-эш-Шейх-Екатеринбург (Кольцово) застряли в аэропорту из-за неполадок с багажным отсеком. По словам пострадавших, им не оказывается никакая помощь, в свою очередь перевозчик это опровергает.

В аэропорту «Кольцово» пассажиры рейса Шарм-эш-Шейх-Екатеринбург не могут получить свой багаж. Люди вынуждены сидеть на полу и на багажной карусели, пишет Е1.

По словам пострадавших, среди пассажиров есть дети. Пассажиры рейса из Шарм-эш-Шейха также жалуются, что к ним никто не выходит, не дает воды и не пытается урегулировать ситуацию.

Данную информацию представители перевозчика изданию опровергли. Причина, по которой пассажиры не могут получить багаж, кроется в замерзшем люке багажного отсека двухпалубного «Боинга».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Аэропорт «Кольцово»аэропортбагажрейскурорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы