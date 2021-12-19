Из-за непогоды в аэропорту Кольцово под Екатеринбургом задерживаются рейсы

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту Кольцово, расположенном в Екатеринбурге, задерживаются рейсы. В общей сложности время отправки поменялось у шести рейсов.

На сайте можно увидеть, что вовремя не вылетели два самолета до Челябинска. Также пришлось ждать своего времени желающим улететь в Москву, Киров, Санкт-Петербург и Калининград. В аэропорту Челябинска по вине погодных условий тоже массово задерживаются и отменяются рейсы. Самолеты, летевшие туда из Красноярска и Душанбе, приземлились на запасном аэродроме уральской столицы. Теперь связь с горожанами поддерживают представители авиаперевозчиков. В пресс-службе Кольцово Ура.ру рассказали, что аэропорт функционирует без ограничений. Напомним, 10 декабря в Кольцово совершил экстренное приземление самолет из Санкт-Петербурга до Перми. Это произошло из-за снегопада. Рейс до Перми экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за снегопада

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter