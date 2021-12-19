Из-за непогоды в аэропорту Кольцово под Екатеринбургом задерживаются рейсы

Из-за непогоды в аэропорту Кольцово под Екатеринбургом задерживаются рейсы
Из-за непогоды в аэропорту Кольцово под Екатеринбургом задерживаются рейсы
Сегодня, 11:23ПроисшествияФото: 1MI
В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту Кольцово, расположенном в Екатеринбурге, задерживаются рейсы. В общей сложности время отправки поменялось у шести рейсов.

На сайте можно увидеть, что вовремя не вылетели два самолета до Челябинска. Также пришлось ждать своего времени желающим улететь в Москву, Киров, Санкт-Петербург и Калининград. В аэропорту Челябинска по вине погодных условий тоже массово задерживаются и отменяются рейсы.

Самолеты, летевшие туда из Красноярска и Душанбе, приземлились на запасном аэродроме уральской столицы. Теперь связь с горожанами поддерживают представители авиаперевозчиков. В пресс-службе Кольцово Ура.ру рассказали, что аэропорт функционирует без ограничений.

Напомним, 10 декабря в Кольцово совершил экстренное приземление самолет из Санкт-Петербурга до Перми. Это произошло из-за снегопада.

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Екатеринбург
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