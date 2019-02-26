Екатеринбурженка отсудила 290 тысяч рублей за полученную в ЦПКиО пулю в глаз
Сегодня, 19:46ПроисшествияФото: pixabay.com
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Работодатель выплатит екатеринбурженке 290 тысяч рублей за то, что на рабочем месте ей в глаз выстрелил другой сотрудник.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в 2016 году. Девушка на летний период устроилась работать в ЦПКиО им. Маяковского.
Работник тира чистил оружие и случайно нажал на спусковой крючок. Пуля, отрекошетив от стенки павильона, попала девушке в глаз. Глаз удалось спасти, но зрение девушки значительно ухудшилось.
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, однако пострадавшая обратилась в суд как на стрелка, так и на работодателя с требованием компенсировать моральный вред и возместить деньги за медрасходы и пропущенное время работы.
Суд удовлетворил требования девушки частично и постановил взыскать с индивидуального предпринимателя 290 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
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