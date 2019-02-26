Екатеринбурженка отсудила 290 тысяч рублей за полученную в ЦПКиО пулю в глаз

Инцидент произошел в 2016 году. Девушка на летний период устроилась работать в ЦПКиО им. Маяковского.

Работник тира чистил оружие и случайно нажал на спусковой крючок. Пуля, отрекошетив от стенки павильона, попала девушке в глаз. Глаз удалось спасти, но зрение девушки значительно ухудшилось.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, однако пострадавшая обратилась в суд как на стрелка, так и на работодателя с требованием компенсировать моральный вред и возместить деньги за медрасходы и пропущенное время работы.