Екатеринбуржец избил 8-летнего мальчика

Житель Екатеринбурга набросился на ребенка после того, как тот случайно попал в него снежком.

Инцидент произошел днем 26 февраля на улице Панельной. Школьник с другом играли в снежки и случайно попали в спину прохожего, рассказала Е1 мама мальчика. Мужчина побежал за ребенком, повалил его на землю и избил. В больнице у 8-летнего екатеринбуржца диагностировали ушибы мягких тканей лица и локтевого сустава. Сейчас полицейские устанавливают личность виновника и подробности происшествия. Пострадавшего отправили на медосвидетельствование. Напомним, 16 февраля тагильчанин избил двух подростков в лифте дома на улице Первомайской. Его соседи утверждают, что мальчики распылили слезоточивый газ в подъезде.

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