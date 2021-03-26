Сегодня, 11:03ПроисшествияФото: ИА "Ночные новости"

Из-за пожара в общежитии лестеха в Екатеринбурге эвакуированы 20 человек

В общежитии Уральского государственного лесотехнического университета произошел пожар, в результате которого было эвакуировано 20 человек.

Огонь начал полыхать в комнате на четвертом этаже. Хозяин поставил на зарядку китайский блок питания для телефона и отправился в магазин, а когда вернулся обратно, то в здании уже был пожар, пишет E1.

Из пятиэтажного здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

По данным ГУ МЧС России Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 21.00. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Дальнейшего распространения огня на соседние комнаты удалось избежать. Огонь был ликвидирован в течение 20 минут. Причины произошедшего уточняются. Пострадавших в происшествии нет.

Напомним, 25 марта в питомнике для ездовых собак в поселке Медный под Екатеринбургом произошел пожар. В результате погиб 67-летний основатель питомника.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиепожарЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы