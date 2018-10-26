Шесть человек погибли и 13 пострадали от наводнения в Краснодарском крае
В результате ливней и селей в Краснодарском крае погибли 6 человек, пострадали 13, нанесен ущерб 6 тысячам граждан.
6 человек погибли в результате наводнения в Краснодарском крае, еще 13 - пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.
По информации от главы Минтруда Максима Топилина, в Краснодарском крае пострадали три муниципальных образования: Туапсинский район, Апшеронский район и город Сочи. В Туапсинском районе насчитывается 836 подтопленных домов, 2,5 тысячи местных жителей пострадали, также недалеко от поселка Греческий из-за схода селевого потока была разрушена стенка нефтепровода Тихорецк-Туапсе-1. В Апшеронском районе затоплены 1219 домов и 3,5 тысячи граждан понесли ущерб. В Сочи затопило 86 строений и 14 жителей пострадали.
Всего пострадали 2 300 домов с населением 5 300 человек.
Помимо этого, в Краснодарском крае повреждены автодороги и железнодорожные пути, разрушены несколько мостов. В результате ливней возникли перебои с электро- и газоснабжением.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что ведутся аварийно-спасательные работы. Обстановка в Краснодарском крае оптимально спокойная, но так как грозовой фронт еще не ушел, ведется подготовка к возможным ЧС.
С 27 октября начнутся выплаты на первоочередные нужды в размере 10 тысяч рублей. Глава Минтруда подчеркнул, что требуется обеспечить малозащищенные слои населения предметами первой необходимости. Также Топилин попросил губернатора края организовать трехразовое питание в пунктах временного размещения пострадавших, информирует ТАСС.