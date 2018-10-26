Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Шесть человек погибли и 13 пострадали от наводнения в Краснодарском крае
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
4844135

Шесть человек погибли и 13 пострадали от наводнения в Краснодарском крае

Вчера, 22:55ПроисшествияФото: ТАСС
Читайте
также
Осенний хвостофест, эбру и топиарий. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов
Мазут, «Кока-Кола», нефть: коричневая жидкость из крана в доме в Нижнем Тагиле