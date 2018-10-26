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Житель Кировграда получил 11,5 лет лишения свободы за убийство мужчины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Кировграда получил 11,5 лет лишения свободы за убийство мужчины

Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: pixabay.com
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