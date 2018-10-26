Житель Кировграда получил 11,5 лет лишения свободы за убийство мужчины

Установлено, что 19 мая 2018 года подсудимый вместе со своим знакомым третий день распивал спиртные напитки в доме на улице Мира в Кировграде. Между мужчинами возникла ссора, тогда ранее судимый гражданин, вооружившись доской, нанес обидчику несколько ударов в область головы и туловища. От полученных травм 33-летний участник конфликта скончался через некоторое время на месте происшествия.