Житель Кировграда получил 11,5 лет лишения свободы за убийство мужчины
Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: pixabay.com
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Житель Кировограда получил 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за убийство знакомого.
Установлено, что 19 мая 2018 года подсудимый вместе со своим знакомым третий день распивал спиртные напитки в доме на улице Мира в Кировграде. Между мужчинами возникла ссора, тогда ранее судимый гражданин, вооружившись доской, нанес обидчику несколько ударов в область головы и туловища. От полученных травм 33-летний участник конфликта скончался через некоторое время на месте происшествия.
В отношении 35-летнего жителя Кировграда было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Мужчина приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
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