Человеческий череп нашел житель на улице Екатеринбурга

Человеческий череп нашел житель на улице Екатеринбурга
Человеческий череп нашел житель на улице Екатеринбурга
Сегодня, 14:17ПроисшествияФото: pixabay.com
Местный житель обнаружил череп на пустыре близ переулка Базового. Об этом сообщили в отделе полиции № 7 УМВД России по городу Екатеринбургу.

В отдел полиции № 7 Екатеринбурга обратился 56-летний мужчина. Он сообщил, что на пустыре в 200 м от дома в переулке Базовом, 64 он обнаружил человеческий череп, пишет ЕАН.

На данный момент неизвестно, откуда появился череп. Информации о дате смерти, а также о половой принадлежности нет. Сообщается, что судмедэксперты проведут подробный анализ останков. Все материалы по данному инциденту направлены в Следственный комитет Свердловской области.

Напомним, накануне ситуацию с 14 останками, найденными в лесопарке в Нижнем Тагиле, прокомментировали в СК. По предварительным данным, признаков криминального характера не обнаружено.

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Екатеринбург
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