Человеческий череп нашел житель на улице Екатеринбурга

В отдел полиции № 7 Екатеринбурга обратился 56-летний мужчина. Он сообщил, что на пустыре в 200 м от дома в переулке Базовом, 64 он обнаружил человеческий череп, пишет ЕАН.
На данный момент неизвестно, откуда появился череп. Информации о дате смерти, а также о половой принадлежности нет. Сообщается, что судмедэксперты проведут подробный анализ останков. Все материалы по данному инциденту направлены в Следственный комитет Свердловской области.
Напомним, накануне ситуацию с 14 останками, найденными в лесопарке в Нижнем Тагиле, прокомментировали в СК. По предварительным данным, признаков криминального характера не обнаружено.