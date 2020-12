В Екатеринбурге той-терьера со сломанной лапой в морозы хозяева выбросили в мусорный бак. Находку обнаружили волонтеры вечером 25 декабря.

Как он выжил — не представляю!!! Но заметили его случайно, если бы не заметили к утру точно уже некого было бы спасать, рассказал волонтер на странице Husky Ekb в соцсетях. Он отметил, что собака истощена, неухоженная и не доверяет людям, а также что ее отправили в ветеринарную клинику. Как пишет E1 той-терьеру поставили диагноз «внутрисуставной перелом», а также питомцу дали кличку Гринч. Он уже находится в приюте.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter