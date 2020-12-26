В Нижнем Тагиле вандалы повредили световой шар в ледовом городке у Драмтеатра

В Нижнем Тагиле вандалы повредили световой шар в ледовом городке у Драмтеатра

Сегодня, 11:52ПроисшествияPhoto: Группа «[НТ] Нижний Тагил» во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле вандалы повредили освещение ледового городка, который начал свою работу вчера.

Гирлянда частично не работает в огромном новогоднем шарике.

Photo:Группа «[НТ] Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Напомним, освещение ледового городка стоило городу 13 миллионов рублей. Общая стоимость работ составила почти 24 миллиона рублей. Он был завершен и начал функционировать 25 декабря.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
вандалывандализмледовый городокснежный городокНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы