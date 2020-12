В Нижнем Тагиле вандалы повредили световой шар в ледовом городке у Драмтеатра

В Нижнем Тагиле вандалы повредили освещение ледового городка, который начал свою работу вчера.

Гирлянда частично не работает в огромном новогоднем шарике. Photo: Группа «[НТ] Нижний Тагил» во «Вконтакте» Напомним, освещение ледового городка стоило городу 13 миллионов рублей. Общая стоимость работ составила почти 24 миллиона рублей. Он был завершен и начал функционировать 25 декабря. В Нижнем Тагиле на Театральной площади открылся ледовый городок

