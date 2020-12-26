Задымило улицу: в Екатеринбурге загорелась чайхана

Вызов поступил на пульт оператора в 13.57. На улице Технической загорелось кафе на площади 200 квадратных метров.
Для тушения на место происшествия прибыли шесть специальных автомобилей и 19 сотрудников МЧС. К моменту приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались четверо сотрудников заведения.
К 14.53 было ликвидировано открытое горение. Ведется проливка сгоревших конструкций.
В огне никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают дознаватели. Очевидцы рассказали E1, что дым валил на всю улицу.
Напомним, в Нижнем Тагиле 22 декабря мужчина спас от огня соседку при пожаре частного дома на улице Энгельса.