Задымило улицу: в Екатеринбурге загорелась чайхана

Задымило улицу: в Екатеринбурге загорелась чайхана

Сегодня, 16:12ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге на Старой сортировке загорелась чайхана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 13.57. На улице Технической загорелось кафе на площади 200 квадратных метров.

Для тушения на место происшествия прибыли шесть специальных автомобилей и 19 сотрудников МЧС. К моменту приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались четверо сотрудников заведения.

К 14.53 было ликвидировано открытое горение. Ведется проливка сгоревших конструкций.

В огне никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают дознаватели. Очевидцы рассказали E1, что дым валил на всю улицу.

Photo:E1.ru

Напомним, в Нижнем Тагиле 22 декабря мужчина спас от огня соседку при пожаре частного дома на улице Энгельса.

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