Задымило улицу: в Екатеринбурге загорелась чайхана

В Екатеринбурге на Старой сортировке загорелась чайхана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 13.57. На улице Технической загорелось кафе на площади 200 квадратных метров. Для тушения на место происшествия прибыли шесть специальных автомобилей и 19 сотрудников МЧС. К моменту приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались четверо сотрудников заведения. К 14.53 было ликвидировано открытое горение. Ведется проливка сгоревших конструкций. В огне никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают дознаватели. Очевидцы рассказали E1, что дым валил на всю улицу. Photo: E1.ru Напомним, в Нижнем Тагиле 22 декабря мужчина спас от огня соседку при пожаре частного дома на улице Энгельса. В Нижнем Тагиле мужчина спас соседку из горящего дома

