На Урале транспортный полицейский обвиняется в краже 1,5 миллиона бюджетных рублей

На Урале сотрудник Управления на транспорте по УрФО попал под суд за хищение 1,5 миллиона рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

В отношении экс-руководителя одного из подразделений Управления на транспорте МВД России по УрФО утверждено обвинительное заключение. Кроме того, под суд попал его сообщник, проходивший службу в органах МВД. Следствием установлено, что в период с 2002 по 2016 год полковник полиции совершил хищение бюджетных средств в размере 1,5 миллиона рублей. Он использовал свое служебное положение на занимаемых им руководящих должностях. Помощь ему оказывал бывший полицейский, который подписывал документацию, по которой стало возможным получение денег. Мужчины обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и части 4 статьи 159 УК РФ (Пособничество в мошенничестве). Им грозит до 10 лет тюрьмы. Напомним, в 22 января стало известно, что суд Первоуральска признал скандального адвоката Елену Гончарову виновной в мошенничестве. В апреле 2016 года Гончарова получила миллион рублей от двух бизнесменов. Деньги она должна была в виде взятки передать начальнику ОВД Первоуральска Грехову. Таким образом бизнесмены хотели добиться закрытия их уголовного дела. Однако осужденная не стала передавать деньги и забрала их себе. На Урале суд признал скандального адвоката виновной в мошенничестве

