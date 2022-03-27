Посетителя в баре расстрелял из пистолета екатеринбуржец

Посетителя в баре расстрелял из пистолета екатеринбуржец
Посетителя в баре расстрелял из пистолета екатеринбуржец
Сегодня, 11:56ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина с травматическим пистолетом устроил стрельбу в баре «Грязные танцы» в Екатеринбурге и скрылся. Один человек ранен.

ЧП случилось около 7 утра. Мужчина, которого не пустили в бар, вернулся туда с травматическим пистолетом и в сопровождении друзей. Конфликт закончился стрельбой. Ранения в бедро, руку и грудь получил один из посетителей бара. Пострадавший был госпитализирован, на месте работали спецслужбы города.

После стрельбы злоумышленники скрылись на легковом автомобиле, в Екатеринбурге объявлен план «Перехват», пишет Е1.

Напомним, в начале марта в Арамиле три человека утроили стрельбу в пивном баре. Один человек был ранен, подозреваемые задержаны.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полициястрельбабарспецслужбыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы