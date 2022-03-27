Посетителя в баре расстрелял из пистолета екатеринбуржец

ЧП случилось около 7 утра. Мужчина, которого не пустили в бар, вернулся туда с травматическим пистолетом и в сопровождении друзей. Конфликт закончился стрельбой. Ранения в бедро, руку и грудь получил один из посетителей бара. Пострадавший был госпитализирован, на месте работали спецслужбы города.
После стрельбы злоумышленники скрылись на легковом автомобиле, в Екатеринбурге объявлен план «Перехват», пишет Е1.
Напомним, в начале марта в Арамиле три человека утроили стрельбу в пивном баре. Один человек был ранен, подозреваемые задержаны.