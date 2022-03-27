Посетителя в баре расстрелял из пистолета екатеринбуржец

Мужчина с травматическим пистолетом устроил стрельбу в баре «Грязные танцы» в Екатеринбурге и скрылся. Один человек ранен.

ЧП случилось около 7 утра. Мужчина, которого не пустили в бар, вернулся туда с травматическим пистолетом и в сопровождении друзей. Конфликт закончился стрельбой. Ранения в бедро, руку и грудь получил один из посетителей бара. Пострадавший был госпитализирован, на месте работали спецслужбы города. После стрельбы злоумышленники скрылись на легковом автомобиле, в Екатеринбурге объявлен план «Перехват», пишет Е1. Напомним, в начале марта в Арамиле три человека утроили стрельбу в пивном баре. Один человек был ранен, подозреваемые задержаны. Пивной бар обстреляли неизвестные в Арамиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter