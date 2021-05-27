Прут проткнул плечо: пожилая тагильчанка застряла между перилами в подъезде

Прут проткнул плечо: пожилая тагильчанка застряла между перилами в подъезде
Прут проткнул плечо: пожилая тагильчанка застряла между перилами в подъезде
Сегодня, 08:48ПроисшествияФото: "Тагильский спасатель" в Instagram
Пожилую женщину, которая упала в подъезде и застряла между железными перилами, вызволили из «железной ловушки» тагильские спасатели. Один из металлических прутов проткнул плечо бабушке.

Инцидент случился в подъезде многоквартирного дома на улице Гвардейская в Нижнем Тагиле в среду, 26 мая. Бабушка упала на лестничной клетке и застряла между железными перилами.

Чтобы вызволить женщину из плена, спасателям пришлось применить гидравлический инструмент.

Если бы не своевременная помощь спасателей МБУ «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» жизни пострадавшей грозила серьезная опасность. Во время падения один из прутьев прошел через ее тело в районе плеча, а другой повредил лицо, сообщает Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил на своей странице в Instagram.

Женщина была передана бригаде скорой медицинской помощи и доставлена в больницу.

Напомним, 22 мая застрявшего в песке на середине технического водоема Высокогорского ГОКа купальщика спасли в Нижнем Тагиле. Он решил искупаться на запрещенной территории и не смог выбраться на берег самостоятельно.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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