Упал с высоты и разбился насмерть молодой человек на Эльмаше в Екатеринбурге

Упал с высоты и разбился насмерть молодой человек на Эльмаше в Екатеринбурге
Упал с высоты и разбился насмерть молодой человек на Эльмаше в Екатеринбурге
Сегодня, 09:56ПроисшествияФото: Е1.ru
Молодой человек упал с высоты и разбился насмерть на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге утром 27 июля. Прибывшие на место происшествия медики «скорой» лишь констатировали смерть.

По неизвестным причинам молодой мужчина упал с высоты и разбился насмерть возле одного из многоэтажных домов на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге около 08.30 утра во вторник 27 июля.

Я выглянул в окно — у подъезда лежит молодой человек, рассказал Е1 житель многоквартирника, где произошел инцидент.

К месту происшествия приезжала машина «скорой помощи», однако вскоре медики уехали, зарегистрировав летальный исход.

Сейчас во дворе на Эльмаше работают сотрудники правоохранительных органов, которые опрашивают возможных очевидцев и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Официальных комментариев от полиции и СКР пока нет.

Напомним, 38-летний мужчина упал с высоты, пытаясь взобраться на балкон к бывшей жене, и разбился насмерть на улице Бебеля в Екатеринбурге. В Следственном комитете проводят проверку.

Сюжеты:
Екатеринбург
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