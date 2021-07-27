Упал с высоты и разбился насмерть молодой человек на Эльмаше в Екатеринбурге

По неизвестным причинам молодой мужчина упал с высоты и разбился насмерть возле одного из многоэтажных домов на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге около 08.30 утра во вторник 27 июля.
Я выглянул в окно — у подъезда лежит молодой человек, рассказал Е1 житель многоквартирника, где произошел инцидент.
К месту происшествия приезжала машина «скорой помощи», однако вскоре медики уехали, зарегистрировав летальный исход.
Сейчас во дворе на Эльмаше работают сотрудники правоохранительных органов, которые опрашивают возможных очевидцев и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Официальных комментариев от полиции и СКР пока нет.
Напомним, 38-летний мужчина упал с высоты, пытаясь взобраться на балкон к бывшей жене, и разбился насмерть на улице Бебеля в Екатеринбурге. В Следственном комитете проводят проверку.