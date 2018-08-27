Поворот через сплошную: пять человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге

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26 августа в Екатеринбурге над Кольцовским трактом произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1.ru
При спуске с моста чрез Кольцовский тракт водитель Fiat захотел развернуть машину через сплошную. Пока водитель иномарки производил маневр, в него на полном ходу врезался ВАЗ-2110, водитель которого не успел сбросить скорость и затормозить. За рулем отечественного авто находилась женщина.
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В результате произошедшей аварии пострадали пять человек из обеих машин. Все пострадавшие свердловчане были доставлены в медучреждение.
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