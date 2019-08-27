Осужденные за смерть Головко тагильские экс-полицейские подали на УДО

Информацию о том, что бывшие полицейские подали апелляцию об условно-досрочном освобождении, E1.RU рассказала сестра погибшего Екатерина Головко. Также ее подтвердили в суде Нижнего Тагила, передают E1.RU.

Екатерина Головко очень недовольна тем, что экс-полицейские могут выйти из колонии, даже не отбыв сроки, к которым их приговорили в декабре 2018 года.

В 2017 году бывшие оперуполномоченные три дня допрашивали в отделе полиции на Тельмана, 40 Станислава Головко, который подозревался в краже из торговом центре. После трёх дней на Тельмана, 40 Головко умер. Судмедэксперты обнаружили на его теле 26 ран от ударов тупым предметом, переломы 9 рёбер, также у него была проломлена в трех местах лобная кость и отдавлены пальцы. После разбирательств следственный комитет заявил, что погибший ничего не крал.