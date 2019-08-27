Осужденные за смерть Головко тагильские экс-полицейские подали на УДО
Бывшие оперуполномоченные отдела полиции Нижнего Тагила Егор Ялунин, Дмитрий Панов и Анатолий Быков, которых признали виновными в превышении должностных полномочий, подали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, где они отбывают срок с декабря 2018 года, передаёт «Е1ru».
Информацию о том, что бывшие полицейские подали апелляцию об условно-досрочном освобождении, E1.RU рассказала сестра погибшего Екатерина Головко. Также ее подтвердили в суде Нижнего Тагила, передают E1.RU.
Екатерина Головко очень недовольна тем, что экс-полицейские могут выйти из колонии, даже не отбыв сроки, к которым их приговорили в декабре 2018 года.
В 2017 году бывшие оперуполномоченные три дня допрашивали в отделе полиции на Тельмана, 40 Станислава Головко, который подозревался в краже из торговом центре. После трёх дней на Тельмана, 40 Головко умер. Судмедэксперты обнаружили на его теле 26 ран от ударов тупым предметом, переломы 9 рёбер, также у него была проломлена в трех местах лобная кость и отдавлены пальцы. После разбирательств следственный комитет заявил, что погибший ничего не крал.
Следствие по делу превышения должностных полномочий длилось больше года. Суд Ленинского района Нижнего Тагила признал, что экс-полицейские виновны в избиении задержанного, но то, что именно они нанесли Головко травму головы, от которой он умер, сочла недоказанным. С экс-полицейских сняли обвинения в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и осудили только за превышение должностных полномочий. Ялунина приговорили к трем годам и четырем месяцам, Быкова — к трем годам и двум месяцам, а Панова — к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Сестра погибшего Екатерина Головко посчитала приговор слишком мягким, а экс-полицейские — наоборот, слишком суровым. Позже дело рассматривал Свердловский областной суд, но решение Ленинского суда Нижнего Тагила оставили практически без изменений.