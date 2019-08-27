В Екатеринбурге нашли привязанный к батарее труп девушки

Тело девушки обнаружено по адресу улица Благодатская, 53. Как рассказали изданию источники в силовых структурах, она была привязана к батарее. Тело пролежало в квартире несколько дней, соседи чувствовали неприятный запах. Местные жители думали, что в квартире умерло животное, оставленное хозяевами, обращались в управляющую компанию, однако жилищная организация никаких мер не принимала.