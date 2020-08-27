В Екатеринбурге на пешеходном переходе иномарка сбила троих детей

Инцидент произошел на улице Бахчиванджи. Водитель, допустивший наезд, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Все пострадавшие дети, в возрасте от четырех до десяти лет получили черепно-мозговые травмы, у одного из них тупая травма живота. Сейчас они отправлены в девятую больницу, у мальчика состояние средней тяжести.
Сотрудники ГИБДД, которые выехали на место аварии выясняют обстоятельства.
Прокуратура начала проверку, по результатам которая будет дана оценка действиям водителя автомобиля, допустившего наезд на пешеходов.
Напомним, что в июле пожилая женщина-пешеход из Нижнего Тагила погибла под колесами «Лады».