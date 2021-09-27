200 тысяч заплатит УК за падение пенсионерки на ледяном тротуаре в Нижнем Тагиле

УК ООО «Уралэкспо-НТ» заплатит пострадавшей 200 тысяч рублей. Пенсионерка травмировалась на скользком тротуаре в ноябре 2019 года. Женщина сломала шейку бедра и длительное время находилась на лечении.

Судебным решением, ООО «Уралэкспо-НТ», в чьем ведении находится тротуар, на котором травмировалась жительница Нижнего Тагила, заплатит пострадавшей моральную компенсацию, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Ранее, районный суд Нижнего Тагила частично удовлетворил иск прокуратуры Тагилстроевского района и присудил выплатить 74-летней пенсионерке 200 тысяч рублей (прокурор просил 300 тысяч). Но ответчик, ООО «Уралэкспо-НТ» не согласился с тем решением и подал апелляцию. Областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Напомним, 300 тысяч компенсации получили родители годовалой девочки, которая получила травмы при падении на скользком тротуаре в Лесном Свердловской области.

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