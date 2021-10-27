Фермер попытался задушить зампрокурора района в Кургане

Зампрокурора Далматовского района Курганской области Дмитрий Дедюля стал жертвой нападения при попытке убийства. Силовика с петлей на шее протащили привязанным к машине. На сотрудника ведомства напал его же родственник — местный фермер, у которого проблемы с налоговой.

Инцидент произошел 13 октября в полпятого утра в поселке Гравийный Катайского района на стоянке кафе, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. На записи камер видеонаблюдения заведения видно, как между двумя мужчинами происходит ссора, после чего водитель «Лады-Весты» привязывает своего оппонента к заднему бамперу автомобиля и провозит его волоком несколько метров. Видео: Ура.Ру По информации издания, на силовика напал его родственник, который в 2015 году открыл фермерское хозяйство, однако задолжал по налогам и сборам. С июня 2019 местная ФНС заблокировала счета уральца. В Курганской прокуратуре инцидент никак не комментируют. Напомним, 23 октября ночью неизвестные избили майора полиции Екатеринбурга. Избившие майора на Химмаше трое подростков задержаны в Екатеринбурге

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