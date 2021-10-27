Полицейский насмерть сбил пьяного пешехода в Свердловской области

Полицейский насмерть сбил пьяного пешехода в Свердловской области
Полицейский насмерть сбил пьяного пешехода в Свердловской области
Сегодня, 13:12ПроисшествияФото: 1MI
Оперуполномоченный управления экономической безопасности регионального главка МВД, ехавший за рулем Toyota Avensis, сбил нетрезвого пешехода жителя поселка Верхнее Дуброво.

Предположительно полицейский поехал на службу в Екатеринбург, но не заметил вышедшего на дорогу мужчину, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на осведомленный источник.

В отделении пропаганды свердловского ГИБДД пояснили, что в результате мужчина от полученных травм скончался, а сам водитель был трезв на момент происшествия.

Напомним, в отношении лейтенанта полиции из Тюменской области Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в смерти друга в ДТП, произошедшем в Камышлове.

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