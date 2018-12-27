Брызнули газом в лицо: салон сотовой связи снова ограбили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные совершили грабеж салона сотовой связи. Этот же салон был ограблен в начале декабря 2018 года.

По словам очевидцев, два грабителя вошли без масок. Они брызнули в лицо продавца газом и, забрав телефоны, скрылись. Данная информация была подтверждена сотрудниками правоохранительных органов.