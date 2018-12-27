Брызнули газом в лицо: салон сотовой связи снова ограбили в Екатеринбурге
Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: pixabay.com
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26 декабря в Екатеринбурге на ВИЗе снова ограбили салон сотовой связи.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге неизвестные совершили грабеж салона сотовой связи. Этот же салон был ограблен в начале декабря 2018 года.
По словам очевидцев, два грабителя вошли без масок. Они брызнули в лицо продавца газом и, забрав телефоны, скрылись. Данная информация была подтверждена сотрудниками правоохранительных органов.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №9 под руководством полковника Дениса Чекасина. Ущерб устанавливается.
Полицейские изъяли видеозаписи с камер наблюдения, опросили очевидцев и потерпевших, информирует Е1.ru.
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