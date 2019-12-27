Один человек погиб. На трассе под Нижним Тагилом столкнулись «Лада» и автобус
Сегодня, 11:57ПроисшествияФото: РИА «Новый День»
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Около трех часов ночи на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового авто, пишет РИА «Новый день».
Автомобилист за рулем «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом, ехавшим по маршруту Североуральск — Екатеринбург. В автобусе находились 23 пассажира. Пятеро из них поучили незначительные травмы, одна пассажирка госпитализирована с подозрением на перелом руки.
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Водитель «Лады» — мужчина 1998 года рождения — погиб на месте, он не был пристегнут ремнем безопасности.
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