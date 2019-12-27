Один человек погиб. На трассе под Нижним Тагилом столкнулись «Лада» и автобус

Автомобилист за рулем «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом, ехавшим по маршруту Североуральск — Екатеринбург. В автобусе находились 23 пассажира. Пятеро из них поучили незначительные травмы, одна пассажирка госпитализирована с подозрением на перелом руки.