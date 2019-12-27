Под Екатеринбургом эвакуировали 320 коров из-за пожара на предприятии
Сегодня, 09:14ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью произошел пожар на предприятии по производству мяса и молока, расположенном в Сухоложском районе Свердловской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 1 час 46 минут, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, в тушении пожара участвовали 35 спасателей на 12 единицах техники. Повреждены два ангара с оборудованием для производства молочной продукции.
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Кроме того, пришлось эвакуировать 320 голов крупного рогатого скота. При пожаре никто не пострадал. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.
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