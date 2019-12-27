Под Екатеринбургом эвакуировали 320 коров из-за пожара на предприятии

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 1 час 46 минут, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, в тушении пожара участвовали 35 спасателей на 12 единицах техники. Повреждены два ангара с оборудованием для производства молочной продукции.