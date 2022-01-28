С козырька магазина в Верхней Пышме сняли женщину с окровавленными руками

Мужчина был пьян и дверь не открыл. Попасть в свою квартиру жительница Верхней Пышмы попыталась через соседнюю. Она вышла на карниз магазина, дошла до своего окна и постучала, чтобы сын открыл ей окно. Однако звук привлек внимание супруга. Он захлопнул створку и прищемил жене пальцы.