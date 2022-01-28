С козырька магазина в Верхней Пышме сняли женщину с окровавленными руками

С козырька магазина в Верхней Пышме сняли женщину с окровавленными руками
С козырька магазина в Верхней Пышме сняли женщину с окровавленными руками
Сегодня, 10:01ПроисшествияФото: 1MI

Пьяный уралец не пускал жену домой с улицы через окно

Жители Верхней Пышмы днем 27 января наблюдали на карнизе магазина женщину с окровавленными руками. Причиной ранения стал семейный кофликт.

В первом часу дня на карнизе верхнепышминского магазина «Пуховики» стояла женщина. Руки у нее были в крови. Очевидцы об этом сообщили в полицию.

На Успенский проспект, 18 приехали правоохранители. Они выяснили, что горожанка утром ушла на работу, оставив дома нетрезвого супруга и малолетнего ребенка. Но затем ей позвонил малыш, и матери пришлось вернуться.

Мужчина был пьян и дверь не открыл. Попасть в свою квартиру жительница Верхней Пышмы попыталась через соседнюю. Она вышла на карниз магазина, дошла до своего окна и постучала, чтобы сын открыл ей окно. Однако звук привлек внимание супруга. Он захлопнул створку и прищемил жене пальцы.

Спуститься с карниза пострадавшей помогли сотрудники полицейские и росгвардейцы. Они сходили в управляющую компанию и вернулись к дому с лестницей. Но потерпевшая отказалась написать заявление на мужа, сообщили в областном управлении МВД.

Дебошира полицейские опросили, он прикинулся что ничего не помнит. Обстоятельства семейной ссоры уточняются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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