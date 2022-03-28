Полиция изъяла у жителя Нижнего Тагила почти килограмм наркотиков

Полиция изъяла у жителя Нижнего Тагила почти килограмм наркотиков
Полиция изъяла у жителя Нижнего Тагила почти килограмм наркотиков
Сегодня, 21:28ПроисшествияФото: МУ МВД «Нижнетагильское»
На организатора интернет-магазина в Нижнем Тагиле, хранившего дома почти килограмм синтетических наркотиков, завели пять уголовных дел.

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции изъяли у местного жителя, организовавшего интернет-магазин по продаже запрещенных веществ, почти килограмм «синтетики».

Во время обыска в арендованной квартире на проспекте Строителей правоохранители нашли в кухонном шкафу пакеты с наркотиками. Еще одна партия была спрятана под ванной в железной коробке из-под конфет.

Фото:МУ МВД «Нижнетагильское»

Также у мужчины изъяли поддельное удостоверение сотрудника управления экономической безопасности, которое он купил в даркнете.

На тагильчанина завели пять уголовных дел по фактам сбыта наркотиков.

Фото:МУ МВД «Нижнетагильское»

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», ранее он был неоднократно судим. В 2014 году мужчина получил срок за сбыт наркотических веществ. Освободившись через шесть лет досрочно, подозреваемый продолжил преступную деятельность.

По ходатайству полиции его заключили под стражу.

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