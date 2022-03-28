Полиция изъяла у жителя Нижнего Тагила почти килограмм наркотиков

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции изъяли у местного жителя, организовавшего интернет-магазин по продаже запрещенных веществ, почти килограмм «синтетики».
Во время обыска в арендованной квартире на проспекте Строителей правоохранители нашли в кухонном шкафу пакеты с наркотиками. Еще одна партия была спрятана под ванной в железной коробке из-под конфет.
Также у мужчины изъяли поддельное удостоверение сотрудника управления экономической безопасности, которое он купил в даркнете.
На тагильчанина завели пять уголовных дел по фактам сбыта наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», ранее он был неоднократно судим. В 2014 году мужчина получил срок за сбыт наркотических веществ. Освободившись через шесть лет досрочно, подозреваемый продолжил преступную деятельность.
По ходатайству полиции его заключили под стражу.