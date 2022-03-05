Тагильчанин на свидание с девушкой из Верхней Салды привез наркотики

Житель Нижнего Тагила попался в Верхней Салде с синтетикой

В Вехней Салде полицейские изъяли у мужчины наркотики. Им оказался житель Нижнего Тагила, который приехал в гости к местной девушке.

Инцидент произошел, когда верхнесалдинские полицейские патрулировали улицы. Около автомобильной заправки на улице Карла Маркса они заметили мужчину. Незнакомец рылся в сугробе и оглядывался. Правоохранители задержали неизвестного. Им оказался 26-летний житель Нижнего Тагила. Мужчина пояснил, что приехал на свидание к девушке. При себе у него оказался свёрток с неизвестным веществом. В ходе экспертизы выяснилось, что это синтетический наркотик. Масса порошка составила 50 граммов. Задержанного проверили по картотеке МВД. Оказалось, что он уже был неоднократно судим за такие же преступления и после освобождения нигде не работал. За приобретение и хранение наркотиков ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-группе МО МВД России «Верхнесалдинский».

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