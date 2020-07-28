В квартире жилой многоэтажки Екатеринбурга неизвестные стреляли в мужчину

Инцидент произошел в жилом многоквартирном доме по адресу улица Машинная, 29 в микрорайоне «Автовокзал».

Местная жительница рассказала изданию, что подъезд многоэтажки был залит кровью. Также собеседница портала сообщила, что увидела в доме множество сотрудников полиции.

В пресс-группе Управления МВД по Екатеринбургу интернет-изданию сообщили, что в курсе произошедшего и принимают меры по задержанию подозреваемых лиц.