В квартире жилой многоэтажки Екатеринбурга неизвестные стреляли в мужчину
Сегодня, 10:23ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге неизвестные выстрелом травмировали мужчину, сообщает портал e1.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в жилом многоквартирном доме по адресу улица Машинная, 29 в микрорайоне «Автовокзал».
Местная жительница рассказала изданию, что подъезд многоэтажки был залит кровью. Также собеседница портала сообщила, что увидела в доме множество сотрудников полиции.
В пресс-группе Управления МВД по Екатеринбургу интернет-изданию сообщили, что в курсе произошедшего и принимают меры по задержанию подозреваемых лиц.
Напомним, ранее в Первоуральске местный житель устроил стрельбу в воздух во время отдыха у одного из водоемов городского округа.
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