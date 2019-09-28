В Нижнем Тагиле ночью сгорел Hummer

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В ночь на 28 сентября в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль Hummer H3, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар произошел на улице Луговая. У одного из частных домов сгорел внедорожник. На месте работали две спецмашины и шесть спасателей. Кроме самого автомобиля также была повреждена обшивка дома. Площадь возгорания составила 10 кв. м.
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