В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по сторожевой собаке

В поселке Северка в Екатеринбурге неизвестный устроил стрельбу по сторожевому псу. Он сидел на привязи, когда хозяева услышали выстрелы, пишет E1.

По словам хозяйки пса, они с супругом занимались делами в огороде. Попал собаке в районе лопатки, у нее течет кровь. Он (стрелок. — прим. ред.), видимо, хотел куда-то повыше попасть: в голову, может. Но самое страшное, что ребенок пятилетний рядом находился, он чуть не попал в него, сказала хозяйка. Женщина рассказывает, что пес постоянно лижет рану, возможно, внутри застряла пуля. О происшествии она заявила в полицию, но на место никто не выезжал. В МВД по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту проводиться проверка. Хозяева подозревают в содеянном соседа. Напомним, 22 сентября спасатели вытащили из дренажной трубы собаку, которая просидела там несколько дней. Длина трубы составляет около 10 метров. Чтобы дотянуться до животного спасатели использовали гигантскую телескопическую удочку. Собаку захватили петлей и вытащили. На Урале спасли застрявшую в дренажной трубе собаку

