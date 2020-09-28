В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по сторожевой собаке

Попал собаке в районе лопатки, у нее течет кровь. Он (стрелок. — прим. ред.), видимо, хотел куда-то повыше попасть: в голову, может. Но самое страшное, что ребенок пятилетний рядом находился, он чуть не попал в него, сказала хозяйка.