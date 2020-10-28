В Екатеринбурге уничтожили тонну «запрещенных» грибов и фруктов

Напомним, в апреле 2019 года в Екатеринбурге были уничтожены 1,5 тонны подкарантинной продукции неустановленного происхождения без следов маркировки. В ходе проведения проверки на плодоовощной базе обнаружены и изъяты 1,3 тонны яблок, 12,8 килограмма груш и 99 килограммов шампиньонов.