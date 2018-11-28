Насмерть сбил коллегу: автомойщик из Березовского осужден на 1 год

Житель Березовского, являясь сотрудником автомойки в ООО «Виртуоз», после завершения работы решил переставить автомобиль клиента, чтобы начать мыть следующий. Мужчина не имел водительских прав, однако сел за руль и, не справившись с управлением, выломал ворота помещения и сбил двух девушек, стоящих снаружи. Одна из них, администратор организации, погибла от полученных травм. Вторая, оказавшаяся родной сестрой обвиняемого, не пострадала.