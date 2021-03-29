Пассажира метро затянуло в эскалатор на станции «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге

Пассажира метро затянуло в эскалатор на станции «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге
Сегодня, 17:19ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчину затянуло в эскалатор на станции метрополитена «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге, пишут очевидцы события в соцсетях. На данный момент неизвестно, получил ли пассажир какие-либо травмы.

У мужчины затянуло левую ногу. В результате работа эскалатора была остановлена, а помощь пострадавшему оказали дежурные правоохранители и сотрудники метрополитена, пишет паблик «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел не по вине эскалатора, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. 66-летний мужчина упал на эскалаторную ленту, поскольку ему стало плохо. На данный момент пассажир доставлен в медицинское медучреждение.

Напомним, 16 сентября в ТЦ Goodmart в Екатеринбурге ногу пятилетнего мальчика затянуло в эскалатор. На помощь ребенку пришли сотрудники ТЦ. Они смогли самостоятельно извлечь ногу мальчика. У ребенка диагностировали ушибы и ссадины.

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