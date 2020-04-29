В Екатеринбурге нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой помощи
Сегодня, 08:31ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Вчера вечером в Екатеринбурге нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой помощи, прибывшей на вызов, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали порталу местные жители, возле подъезда между двумя мужчинами произошла драка, родственники одного из них вызвали скорую. Когда медики приехали на место, то участник конфликта начал ругаться с водителем. В какой-то момент водитель оттолкнул мужчину, а затем дебошир начал кидать камни в машину и разбил боковое стекло. Скорой пришлось уехать из двора.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что мужчина доставлен в дежурную часть. На данный момент проводятся разбирательства.
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