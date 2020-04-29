В Екатеринбурге нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой помощи

Как рассказали порталу местные жители, возле подъезда между двумя мужчинами произошла драка, родственники одного из них вызвали скорую. Когда медики приехали на место, то участник конфликта начал ругаться с водителем. В какой-то момент водитель оттолкнул мужчину, а затем дебошир начал кидать камни в машину и разбил боковое стекло. Скорой пришлось уехать из двора.