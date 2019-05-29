Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
71-летняя екатеринбурженка отсудила 200 тысяч рублей за перелом ноги в Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
33350837458 c8ec03a367 k

71-летняя екатеринбурженка отсудила 200 тысяч рублей за перелом ноги в Кольцово

Сегодня, 16:06ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе