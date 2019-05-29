71-летняя екатеринбурженка отсудила 200 тысяч рублей за перелом ноги в Кольцово

Женщина сломала ногу, когда водитель автобуса резко затормозил, испугавшись, что столкнется с самолетом «Уральских авиалиний». Пожилая женщина подала в суд. В результате рассмотрения дела суд постановил выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей, такую же сумму должно выплатить медицинское учреждение, куда екатеринбурженку доставили для постановки диагноза. Там врачи поставили диагноз «ушиб». Позже женщина обратилась в частную клинику. Врачи установили, что нога все-таки была сломана.