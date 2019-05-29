71-летняя екатеринбурженка отсудила 200 тысяч рублей за перелом ноги в Кольцово
Екатеринбургский аэропорт Кольцово выплатит 100 тысяч рублей 71-летней женщине за перелом ноги, который она получила в аэродромном автобусе. Еще 100 тысяч рублей должна будет выплатить больница, где врачи не диагностировали перелом, сообщает Е1.
Женщина сломала ногу, когда водитель автобуса резко затормозил, испугавшись, что столкнется с самолетом «Уральских авиалиний». Пожилая женщина подала в суд. В результате рассмотрения дела суд постановил выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей, такую же сумму должно выплатить медицинское учреждение, куда екатеринбурженку доставили для постановки диагноза. Там врачи поставили диагноз «ушиб». Позже женщина обратилась в частную клинику. Врачи установили, что нога все-таки была сломана.
Первоначально пострадавшая требовала возместить ей ущерб в размере 1 миллиона рублей. Страховщики отказались платить женщине, так как по транспортному законодательству во время перевозки в аэродромных автобусах за пассажиров несет ответственность перевозчик. Но в итоге перевозчика суд наказывать не стал.