Ребенок травмировался при наезде автомобиля в Нижнем Тагиле

Ребенок травмировался при наезде автомобиля в Нижнем Тагиле
Ребенок травмировался при наезде автомобиля в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Автомобиль Renault Logan влетел в 9-летнего мальчика на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел на дороге неподалеку от дома по адресу Черноисточинское шоссе, 19. Юный пешеход пересекал дорогу по «зебре». В то же время по трассе ехал Renault Logan. Автомобиль не затормозил перед мальчиком, что повлекло столкновение.

Как свидетельствует водитель, его из-за палящего солнца подвело зрение. Он не заметил мальчика, везшего велосипед. Вследствие наезда на велосипед свалился и ударился и сам ребенок. В результате происшествия младшеклассник отделался легким ушибом. После осмотра медиками он без госпитализации был отправлен домой.

Стаж водителя Renault Logan насчитывает уже 32 года. За то это время к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина привлекался пять раз. В момент ДТП он был трезв. На автомобилиста подготовлен протокол. Ведется расследование, призванное точно установить, что послужило причиной происшествия, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

ДТП на Черноисточинском шоссе, Нижний Тагил, 27 мая 2022

Сюжеты:
Нижний Тагил
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