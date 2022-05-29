Ребенок травмировался при наезде автомобиля в Нижнем Тагиле

Стаж водителя Renault Logan насчитывает уже 32 года. За то это время к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина привлекался пять раз. В момент ДТП он был трезв. На автомобилиста подготовлен протокол. Ведется расследование, призванное точно установить, что послужило причиной происшествия, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».