Ребенок травмировался при наезде автомобиля в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел на дороге неподалеку от дома по адресу Черноисточинское шоссе, 19. Юный пешеход пересекал дорогу по «зебре». В то же время по трассе ехал Renault Logan. Автомобиль не затормозил перед мальчиком, что повлекло столкновение.
Как свидетельствует водитель, его из-за палящего солнца подвело зрение. Он не заметил мальчика, везшего велосипед. Вследствие наезда на велосипед свалился и ударился и сам ребенок. В результате происшествия младшеклассник отделался легким ушибом. После осмотра медиками он без госпитализации был отправлен домой.
Стаж водителя Renault Logan насчитывает уже 32 года. За то это время к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина привлекался пять раз. В момент ДТП он был трезв. На автомобилиста подготовлен протокол. Ведется расследование, призванное точно установить, что послужило причиной происшествия, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».