Котёнок застрял в вентиляции жилого дома в Нижнем Тагиле

Котёнок застрял в вентиляции жилого дома в Нижнем Тагиле
Котёнок застрял в вентиляции жилого дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:56ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Жители случайно нашли котёнка в вентиляции в одной из квартир жилого дома на улице Орджоникидзе Нижнего Тагила.

Вечером одна из жильцов квартиры услышала кошачье мяуканье, причём доносилось оно откуда-то сверху. Люди долго не понимали, откуда именно доносятся эти звуки, сообщает информационное агентство «Все новости».

В итоге жильцы догадались открыть вентиляцию на кухне, из которой сразу показалась мордочка котёнка. По виду ему было около года. Как он там оказался — неизвестно. Люди попытались приласкать животное, но после недавнего приключения котёнок был настроен враждебно. Его вынесли в подъезд и дали ему питьё и еду.

Утром котёнка в подъезде уже не было. Спасители предполагают, что его забрали домой хозяева, так как он выглядел ухоженным.

Напомним, недавно в Екатеринбурге из канализационного люка зоозащитники вытащили собаку породы хаски. После её отправили в приют, а оттуда её забрали домой хозяева.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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