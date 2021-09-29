Российский разработчик ПО против кибератак подозревается в госизмене

Основатель компании по противодействию кибератакам и разработчик защитного программного обеспечения Илья Сачков арестован на 2 месяца решением Лефортовского суда Москвы. Бизнесмена подозревают в госизмене.

28 сентября 2021 года в офисе компании Group IB, занимающейся разработкой программного обеспечения и интернет-безопасностью в сети, прошли обыски, сообщает «Интерфакс». Уже утром следующего дня стало известно об аресте основателя Group IT Ильи Скачкова. Бизнесмен считается одним из самых «ярких» молодых предпринимателей, входит в экспертный состав по вопросам систем безопасности различных структур, в том числе государственных. Никаких подробностей пока не разглашается, известно лишь, что правоохранители подозревают Скачкова в государственной измене. Компания работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Group IT. Напомним, в середине апреля 2021 года 12,5 лет колонии за госизмену получил бывший помощник полпреда президента России по Уральскому округу. Экс-помощник полпреда президента в УрФО приговорен к 12,5 годам за госизмену

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