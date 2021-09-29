Российский разработчик ПО против кибератак подозревается в госизмене

Российский разработчик ПО против кибератак подозревается в госизмене
Российский разработчик ПО против кибератак подозревается в госизмене
Сегодня, 15:08ПроисшествияФото: 1МI
Основатель компании по противодействию кибератакам и разработчик защитного программного обеспечения Илья Сачков арестован на 2 месяца решением Лефортовского суда Москвы. Бизнесмена подозревают в госизмене.

28 сентября 2021 года в офисе компании Group IB, занимающейся разработкой программного обеспечения и интернет-безопасностью в сети, прошли обыски, сообщает «Интерфакс».

Уже утром следующего дня стало известно об аресте основателя Group IT Ильи Скачкова. Бизнесмен считается одним из самых «ярких» молодых предпринимателей, входит в экспертный состав по вопросам систем безопасности различных структур, в том числе государственных.

Никаких подробностей пока не разглашается, известно лишь, что правоохранители подозревают Скачкова в государственной измене. Компания работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Group IT.

Напомним, в середине апреля 2021 года 12,5 лет колонии за госизмену получил бывший помощник полпреда президента России по Уральскому округу.

Материалы по теме:
судМоскваарестгосизмена
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы