Свердловчанин во время пьяной ссоры до смерти забил свою сожительницу

Свердловчанин во время пьяной ссоры до смерти забил свою сожительницу
Свердловчанин во время пьяной ссоры до смерти забил свою сожительницу
Сегодня, 13:14ПроисшествияФото: Следственный комитет по Свердловской области
Житель Асбеста во время пьяной ссоры забил до смерти свою сожительницу. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, которое привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

Следствием установлено, что 38-летний свердловчанин весной 2021 года распивал спиртные напитки в квартире со своей сожительницей. В какой-то момент между ними начался конфликт, сообщает пресс-служба СК Свердловской области.

На почве ссоры мужчина нанес женщине многочисленные удары по голове и туловищу. В результате потерпевшая получила переломы ребер и повреждения внутренних органов. Она скончалась на месте происшествия.

Мужчина, вместо того, чтобы оказать помощь, с квартиры ушел. Он постарался скрыть совершение преступления, открыв в квартире окна и двери, чтобы сохранить прохладу. Всем знакомым, которые интересовались, куда пропала его возлюбленная, он отвечал, что она уехала в Екатеринбург. Однако знакомые обратились в полицию, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

За совершенное преступление мужчина получил 7,5 лет колонии строгого режима.

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