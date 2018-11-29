ФСБ и Росгвардия провели обыски в администрации ГГО

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29 ноября Федеральная служба безопасности и ОМОН провели обыск в администрации ГГО по улице Красноармейской, 46. Глава округа Дмитрий Летников от комментариев отказался.
Один из сотрудников администрации сообщил, что силовики обыскали кабинеты на втором и третьем этаже здания. Правоохранительные органы вывели работников администрации из кабинетов и заставили встать лицом к стене.
Свидетель сообщил, что не знает повода обыска. Подозревает, что причиной стала «тема кладбищ».
В управлении ФСБ России по региону подтвердили информацию об оперативных мероприятиях. Секретарь администрации ГГО опровергнул данные сведения.
Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников отказался комментировать происшествие, сообщает ИА «Между строк».
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