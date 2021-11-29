Драка двух школьников обернулась уголовным делом в Екатеринбурге

Драка двух школьников обернулась уголовным делом в Екатеринбурге
Драка двух школьников обернулась уголовным делом в Екатеринбурге
Сегодня, 13:28ПроисшествияФото: 1MI
Драка двух восьмилетних мальчиков в Екатеринбурге вылилась в уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью.

Второклассник из школы № 4 повздорил со сверстником. В результате его пнули в спину. Мальчик упал и сломал четыре позвонка. В полиции виновного искали 1,5 месяца, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Сначала было возбуждено административное дело. Позднее были найдены родители обидчика. Отец признался, что в курсе произошедшего.

Семья характеризуется как благополучная. В силу возраста к уголовной ответственности мальчик не будет привлечен.

Напомним, ссора 14-летнего подростка с матерью закончилась поножовщиной. Мальчик нанес несколько ударов ножом матери, а потом пытался покончить с собой. Однако передумал, увидев, что мать еще жива. Женщина скончалась в больнице от полученных травм. Подросток направлен в СИЗО.

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Екатеринбург
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