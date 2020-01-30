В Домодедово из-за угрозы взрыва экстренно приземлился самолет
Сегодня, 19:42ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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30 января в Домодедово экстренно приземлился самолет, следовавший из Симферополя в Москву. Причиной посадки стало сообщение одной из пассажирок о бомбе, находящейся в ее сумке, сообщают «Известия».
Пассажирка самолета Airbus-321 авиакомпании S7 во время полета встала в проходе и сообщила, что у нее находится бомба, которую она намерена взорвать.
Командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет совершил экстренную посадку. Число пассажиров, находящихся на борту, не уточняется. Экстренные службы проводят все необходимые мероприятия, женщину задержали.
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