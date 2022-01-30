Без вести пропавшего в конце прошлого года мужчину разыскивают в Свердловской области

Без вести пропавшего в конце прошлого года мужчину разыскивают в Свердловской области
Без вести пропавшего в конце прошлого года мужчину разыскивают в Свердловской области
Сегодня, 18:29ПроисшествияФото: 1MI

В Свердловской области разыскивают без вести пропавшего мужчину

Без вести пропавшего в начале декабря 2021 года жителя Лесного разыскивают в Свердловской области.

Последний раз 41-летнего Сергея Яковлева видели 7 декабря минувшего года в квартире дома №3-а на улице Скорынина в Нижней Туре. С тех пор, как он покинул ее, о месте пребывания мужчины ничего не известно. Пропавший проживал в доме №15 на улице Юбилейная в Лесном.

Рост Сергея – 170 сантиметров, он худощав. Из особых примет – татуировка с лицом девушки и надписью «Любви достойна только мать» на левом плече. Также у мужчины нет большинства зубов, сообщили в пресс-службе областного СК.

Фото:Пресс-служба СК по Свердловской области

Всех, кто что-то знает о метонахождении мужчины просят связаться по телефонам: 8(34342)2-76-16, 8(34342)2-13-22.

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