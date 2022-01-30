Без вести пропавшего в конце прошлого года мужчину разыскивают в Свердловской области

Последний раз 41-летнего Сергея Яковлева видели 7 декабря минувшего года в квартире дома №3-а на улице Скорынина в Нижней Туре. С тех пор, как он покинул ее, о месте пребывания мужчины ничего не известно. Пропавший проживал в доме №15 на улице Юбилейная в Лесном.