Без вести пропавшего в конце прошлого года мужчину разыскивают в Свердловской области

Последний раз 41-летнего Сергея Яковлева видели 7 декабря минувшего года в квартире дома №3-а на улице Скорынина в Нижней Туре. С тех пор, как он покинул ее, о месте пребывания мужчины ничего не известно. Пропавший проживал в доме №15 на улице Юбилейная в Лесном.
Рост Сергея – 170 сантиметров, он худощав. Из особых примет – татуировка с лицом девушки и надписью «Любви достойна только мать» на левом плече. Также у мужчины нет большинства зубов, сообщили в пресс-службе областного СК.
Всех, кто что-то знает о метонахождении мужчины просят связаться по телефонам: 8(34342)2-76-16, 8(34342)2-13-22.