В Нижнем Тагиле задержали рецидивиста, укравшего у 72-летнего мужчины кошелек

Пенсионер купил несколько картин в книжном магазине на проспекте Мира. После этого он пошел домой, зайдя в арку у дома № 29, мужчина получил удар в лицо справа. Пенсионер потерял сознание и упал на землю. Придя в сознание, он обнаружил, что у него пропал кошелек, в котором было около четырех тысяч рублей. У пожилого мужчины оказалась разбита голова.

Полицейским удалось установить, что нападение попало на одну из камер видеонаблюдения. Под подозрение попал мужчина, который ранее был судим за грабеж, разбой и за совершение тяжкого преступления. Он освободился из тюрьмы в 2016 году. Подозреваемого задержали. Он не смог объяснить, что толкнуло его на преступление, рассказав, что следил за пенсионером, а затем напал на него. Деньги он потратил на продукты. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». У задержанного двое детей, которым меньше года.