Пожилая екатеринбурженка отдала 80 тысяч мошеннику за «отмазку» внука от ДТП

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала молодому человеку 80 тысяч рублей за обещание «отмазать» внука от уголовной ответственности за совершенное им ДТП. Мошенника женщина сняла на на камеру видеонаблюдения.

Пожилой жительнице Екатеринбурга позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук стал виновником аварии и необходима крупная сумма денег, чтобы спасти его от уголовной ответственности, рассказали Е1 в УМВД по Екатеринбургу. Незнакомец заявил, что для урегулирования вопроса необходимо 800 тысяч рублей. После того, как пенсионерка сообщила, что у нее имеется только 80 тысяч, звонивший согласился на данную сумму. А через некоторое время на пороге квартиры женщины появился молодой человек и потребовал деньги. Происходящее сняла камера видеонаблюдения, установленная в жилище пенсионерки. Фото злоумышленника она передала в полицию. В данный момент подозреваемых в мошенничестве разыскивают. Сообщить информацию о мужчине, запечатленном на фото, можно на линию 02 или по телефонам: 8 922 601 46 47, 8 343 356 42 13. Напомним, в конце апреля полицейские задержали риелтора из Екатеринбурга, похитившую 300 миллионов у своих знакомых. Женщина пряталась в квартире отца в Новоуральске. Похитившую 300 миллионов риелтора из Екатеринбурга задержали в Новоуральске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter