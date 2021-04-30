Пожилая екатеринбурженка отдала 80 тысяч мошеннику за «отмазку» внука от ДТП

Пожилой жительнице Екатеринбурга позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук стал виновником аварии и необходима крупная сумма денег, чтобы спасти его от уголовной ответственности, рассказали Е1 в УМВД по Екатеринбургу.
Незнакомец заявил, что для урегулирования вопроса необходимо 800 тысяч рублей. После того, как пенсионерка сообщила, что у нее имеется только 80 тысяч, звонивший согласился на данную сумму. А через некоторое время на пороге квартиры женщины появился молодой человек и потребовал деньги.
Происходящее сняла камера видеонаблюдения, установленная в жилище пенсионерки. Фото злоумышленника она передала в полицию.
В данный момент подозреваемых в мошенничестве разыскивают. Сообщить информацию о мужчине, запечатленном на фото, можно на линию 02 или по телефонам: 8 922 601 46 47, 8 343 356 42 13.
Напомним, в конце апреля полицейские задержали риелтора из Екатеринбурга, похитившую 300 миллионов у своих знакомых. Женщина пряталась в квартире отца в Новоуральске.