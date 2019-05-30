В Нижнем Тагиле пропал 14-летний мальчик

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В Нижнем Тагиле 27 мая ушел из дома и не вернулся 14-летний Максим Черепанов. Мальчик может находиться в районе Вагонки и поселка Северного.
Сюжеты: Нижний Тагил
Приметы школьника: рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы. В день пропажи мальчик был одет в красную куртку, полосатую футболку и джинсы.
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Фото: страница Климента Диденко
Просьба сообщить, если что-либо известно о местонахождении мальчика, в полицию или по телефонам: 8-961-771-01-13, 41-72-12.
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